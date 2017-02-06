هذه نصيحة احمد حلمى لزوجته منى زكى بعد إنجابها مؤخراً والتي رفضت تنفيذها بشدة

شيماء مصطفى

لاشك أن الفنان عندما يتزوج من خارج الوسط الفني يختلف الأمر كليا عن الذى يتزوج من فنانة شهيرة لها جمهورها ومحبيها والتي تظل بطبيعة الحال تحت الأضواء لذلك فالنجمان احمد حلمى وزوجته منى زكى هما من اقرب المشاهير إلى قلوب محبيهم المتابعين لأخز أخبارهما وتطورات حياتهم خاصة الأسرية حيث انجبت الفنانة منى زكى نجلها الثالث منذ اسابيع قليلة والذي أطلقت عليه اسم يونس بعد نجله الثاني سليم وابنتها الكبرى لى لى

وعلى الرغم من نجاح هذا الثنائي فنيا وحياتيا إلا انه لم يجتمعا سويا بكثير من الأعمال سواء بالسينما أو التليفزيون وقد تداولت عدد من المواقع الفنية تفاصيل الطلب والنصيحة التي قدمها الفنان احمد حلمى لزوجته منى زكى بعد وضعها لطفلهما يونس بضرورة عدم الانقطاع عن العمل الفنى خلال تلك الفترة خاصة وانه يتم عرض عدد من الأعمال الفنية المختلفة على منى زكى حيث اكد ان زوجته تستطيع التوفيق بين رعاية الطفل وبين التصوير

إلا ان الفنانة منى زكى رفضت تلك الصيحة وقررت عدم المشاركة الآن بأي فنية نظرا لكون نجلها أولي بالرعاية خلال الشهور الاولى من الولادة جدير بالذكر أنها أيضا لم تشارك سوى كضيفة شرف فى مسلسل السبع صنايع والذي يقوم ببطولته الفنان شريف رمزى والفنانة مى سليم