بالصور | الفائدة الصحية من طهي أرجل الدجاج وماذا تفعل بجسم الإنسان، والطريقة الصحيحة لطهيها

شيماء مصطفى

الدجاج هو الغذاء المفضل لدى الكثير مع الناس فهو بجانب طعمه اللذيذ الا أنه يحتوي على نسبة بروتينات عالية يحتاجها جسم الإنسان، وهو سهل التناول والهضم عن اللحوم الحمراء صعبة الهضم الدسمة جداً وتحمل دهون كثيرة، ويتم استخدام الدجاج فى عدة أكلات ويستخرج منه اللحم لعمل أكلات مختلفة.

أرجل الدجاج وفائدتها على صحة الإنسان

وعلى الرغم من استهلاك جميع الأجزاء فى الدجاجة فى الطهي، الا أنه يوجد جزء لا يتم تناوله ولايحب أحد تناوله لمظهره الذى لا يشجع على الأكل ويتم رميه، وهو أرجل الدجاج وهذا خطأ فادح يرتكبه الجميع فأرجل الدجاج تحتوي على فوائد كثيرة وقد أثبتت دراسة يابانية أن ارجل الدجاج يوجد بها مادة لزجة وهذه المادة هى “الكولاجين”، ومادة الكولاجين مادة هامة جداً لجسم الإنسان وتشفى عدة أمراض.

فوائد مادة الكولاجين الموجودة فى أرجل الدجاج تعمل ارجل الدجاج على تنظيم ضغط الدم فى الجسم وتساعد أيضاً الشخص الذى يصاب بانخفاض الضغط فى أرتفاعه. أرجل الدجاج تعمل على زيادة نسبة الحديد فى الجسم وخاصة للأطفال الصغار. تساعد أرجل الدجاج على تقوية القلب ومنع الأزمات القلبية. الطريقة الصحيحة لطهي ارجل الدجاج هى سلقها فى الماء مع الملح والفلفل الأسود عدم تعرضها للقلي حتى لاتفقد مادة الكولاجين الموجودة بها

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads