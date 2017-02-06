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القطرية للطيران تطلق أطول رحلة في العالم

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القطرية للطيران تطلق أطول رحلة في العالم القطرية للطيران تطلق أطول رحلة في العالم

تعتبر القطرية للطيران واحدة من أفضل شركات الطيران في العالم وأشهرها، ويرجع هذا إلى الانتشار الكبير الذي بلعته هذه الشركة على المستوى العالمي وزيادة شهرة علامتها التجارية بسبب الأنشطة التسويقية الكبيرة التي تقوم بها.

الخطوط الجوية القطرية دشنت اليوم مرحلة جديدة في درب تطورها من خلال إطلاقها لأطول رحلة جوية في العالم، بين عاصمة دولة قطر الدوحة والعاصمة النيوزيلاندية أوكلاند. وتستغرق هذه الرحلة 16 ساعة و20 دقيقة طيران دون انقطاع.

 

وكانت شركة خليجية أخرى هي طيران الإمارات صاحبة لقب أطول رحلة جوية في العالم، وهي الرحلة التي بين دبي والعاصمة النيوزيلندية أوكلاند أيضا، وتستخدم شركة القطرية في هذه الرحلة طائرة من نوع بوينج 777 وتمر هذه الرحلة على مسافة 14 ألف و 535 كيليومتر مربع.

وتستغرق رحلة العودة وقتا أطول من رحلة الذهاب بسبب الرياح المضادة لمسار الطائرة خلال رحلة العودة، جيث تستغرق هذه الرحلة 17 ساعة و 30 دقيقة.

ومن المرتقب أن تزيد هذه الرحلة التي تعتبر أطول رحلة جوية من شهرة الشركة عالميا، حيث تعتبر طريقة تسويقية ممتازة بالنسبة لها.

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رئيس قسم الأخبار