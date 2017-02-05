أزمة كبيرة جداً تهدد الفصل الدراسي الثاني بسبب "الدولار"

سمر العشري

أزمة كبيرة جداً تهدد الفصل الدراسي الثاني في مصر بسبب أزمة إرتفاع أسعار الدولار الأمريكي في مواجهة الجنية المصري بالأسواق المصرية، والذي أدي بشكل مباشر إلي إرتفاع كبير في أسعار جميع السلع، ومن بين السلع التي إرتفع سعرها “الورق” المستخدم في طباعة المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية.

فقد أعلنت جميع المطابع الخاصة والحكومية أنه هناك أزمة كبيرة جداً تواجه طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني، وذلك بسبب إرتفاع أسعار الورق، حيث أصبح الورق 14 ألف جنية مصري، بينما كان سعرة قبل هذا الإرتفاع 6 ألاف جنية مصري فقط، وهو ما يعكس مدي الأزمة الكبيرة التي قد تعصف بالفصل الدراسي الثاني. والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في جميع أنحاء الجمهورية يوم السبت القادم الموافق 11 من شهر فبراير الجاري، وذلك بعد أن بدأت إجازة نصف العام 28 من شهر يناير الماضي، ولكن من المتوقع أن يكون هناك تأخر في توزيع الكتب الدراسية لحين حل تلك الأزمة الكبيرة التي تواجه الوزارة.

شبكةعيونالإخبارية

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