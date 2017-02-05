مفاجأة مدوية || استبعاد 30 مليون مواطن مصري من بطاقات التموين

وتعمل هذه الخطة القوية على أنه سيتم حساب مبالغ الدعم التي سيتم توفيرها من خدمات الدعم المختلفة وفق أن دعم السلع التموينية 18 جنيها للفرد، وأن دعم الخبز 45 جنيها للفرد، على اعتبار أن تكلفة الرغيف 35 قرشا، يقوم المواطن بدفع 5 قروش، فيما تتحمل الدولة 30 قرشا لدعم رغيف الخبز الواحد، مع الأخذ في الاعتبار عدم احتساب النقاط.

وأشارت الدراسة على أن قيمة موازنات الوفر هي حاصل ضرب أعداد المستبعدين وهم 30.9 مليون مواطن في 18 جنيه دعم سلع تموينية إضافة إلى 45 جنيها دعم للخبز، وذلك في 12 شهرا، سيبلغ حجم مبالغ الوفر في موازنة الدعم 23.4 مليار جنيه سنويا.

ومن المتوقع زيادة دعم الفرد من 18 جنيه إلى 21 جنيه بعد حذف الفئات .