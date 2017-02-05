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مفاجأة مدوية || استبعاد 30 مليون مواطن مصري من بطاقات التموين

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مفاجأة مدوية || استبعاد 30 مليون مواطن مصري من بطاقات التموين مفاجأة مدوية || استبعاد 30 مليون مواطن مصري من بطاقات التموين

وكشفت بعض المواقع الإلكترونية عن خطة المصرية التى أعدتها وزارة التخطيط والمتابعة ، والتي تظهر أن من بين إجراءات حساب الموازنات التي سيتم ترشيدها وتوجيهها لرفع كفاءة الخدمات الحالية، استبعاد المستفيدون من صرف السلع التموينية والخبز المدعوم في الشريحتين الأولى والثانية بإجمالي 30.9 مليون مواطن، بما يناظر 37.8% من إجمالي صرف المستفيدين من هذه الخدمات.

وتعمل هذه الخطة القوية على أنه سيتم حساب مبالغ الدعم التي سيتم توفيرها من خدمات الدعم المختلفة وفق أن دعم السلع التموينية 18 جنيها للفرد، وأن دعم الخبز 45 جنيها للفرد، على اعتبار أن تكلفة الرغيف 35 قرشا، يقوم المواطن بدفع 5 قروش، فيما تتحمل الدولة 30 قرشا لدعم رغيف الخبز الواحد، مع الأخذ في الاعتبار عدم احتساب النقاط.

وأشارت الدراسة على أن قيمة موازنات الوفر هي حاصل ضرب أعداد المستبعدين وهم 30.9 مليون مواطن في 18 جنيه دعم سلع تموينية إضافة إلى 45 جنيها دعم للخبز، وذلك في 12 شهرا، سيبلغ حجم مبالغ الوفر في موازنة الدعم 23.4 مليار جنيه سنويا.

ومن المتوقع زيادة دعم الفرد من 18 جنيه إلى 21 جنيه بعد حذف الفئات .

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رئيس قسم الأخبار

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