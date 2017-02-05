حظك اليوم برج القوس الإثنين 6/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج القوس

مهنياً: تحصل على السكينة والصفاء الذهني اللذين طالما بحثت عنهما، ولا تتأخر عن تقديم المساعدة للزملاء قدر الإمكان ، من دون الانشغال عن سعيك لتحقيق أهدافك



عاطفياً: عليك أن تواجه الوقائع كما هي، فالحقيقة غالباً ما تكون ممراً إلزامياً للتوصل إلى النتائج المبتغاة والحلول المرضية



صحياً: لا تترك الإحباط يتسلل إلى وضعك النفسي، فالتفاؤل سيكون هوالحلّ المناسب لكل الأمور العالقة

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads