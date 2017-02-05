حظك اليوم برج العقرب الإثنين 6/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: متطلبات العمل تتزايد بعدما تبوأت منصب المسؤولية في المجال الذي تعمل فيه منذ مدة طويلة، فكن حذراً لتحمّل المزيد



عاطفياً: الرومانسية تفرض نفسها اليوم وتكون أيامك المقبلة مليئة بالسعادة الكبيرة والأحلام الجميلة التي تنقلك والشريك إلى عالم آخر



صحياً: حذار جداً التشنج فقد تصاب به على الرغم من حيويتك وديناميكيتك ونشاطك الكبير

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

شبكةعيونالإخبارية

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