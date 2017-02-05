العلماء || يعثرون على" قارة مفقودة " تحت جزيرة موريشيوس

سمر العشري

نجح فريق دولي مشترك من علماء الجولوجيا من ألمانيا والنرويج في العثورعلى القارة المفقود، حيث عثر العلماء على هذه القارة أسفل جزيرة موريشيوس في المحيط الهندي أمام الساحل الجنوبي الشرقي لقارة افريقيا.

وتبلغ مساحة تلك القارة المفقود نحو 2040 كيلو متر مربع، حيث كانت دائماً ما تلفت انتباه العلماء بسبب القوة الجاذبية، حيث يؤكد العلماء أن قوة الجاذبية ليست واحدة في جميع الاماكن على مستوى الكرة الأرضية.

ووجد فريق العلماء على سطح القارة المفقود بلورات من معدن الزركون يعود تاريخ تلك البلورات ل3 بليون سنه .

من الجدير بالذكر أنه فى عام 2013 قال فريق منفصل من العلماء أن بلورات الزركون القديمة التي تم العثور عليها قبالة شواطىء جزيرة موريشيوس تكونت من خلال قيام الشاطىء بإلقائها خارجاً.

إلا أن النتائج التي توصل إليها فريق الباحثين الألمان والنرويج أن تلك البلورات كانت ودائع من حمم بركانية قديمة وخرجت مع الصخور أثناء الانفجارات البركانية التي حدثت قبل 4 مليار عام.

وأكد الباحثون إلى أن نتائجنا تؤكد وجود القشرة القارية تحت جزيرة موريشيوس.

شبكةعيونالإخبارية

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