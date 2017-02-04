الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية تطرح كافة أنواع الخضراوات وفاكهة بتخفيضات كبيرة خلال شهر فبراير

قامت شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بالإعلان عن العروض الجديدة، حيث أعلنت عن توفير الخضروات والفاكهة بتخفيضات تصل إلى 25% عن مثيلتها في الأسواق، وذلك منذ بداية الشهر الجاري، كما ستكون تلك التخفيضات بالتنسيق مع شركة الملكة للصناعات الغذائية.

وقال رئيس شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، موسى إبراهيم، أنه سوف يتم طرح العديد من أنواع الخضروات والفاكهة بأسعار أقل من سعر السوق إلى جانب توفير الدواجن واللحوم والأسماك وأنواع مختلفة من البقالة، وذلك من أجل تخيف العبء من على المواطنين، وأضاف أنه تم التعاقد مع بعض الشركات المنتجة لتخفيض أسعارها، كما أنه تم إنشاء غرفة عمليات بالمحافظة تتواصل مع غرفة عمليات أخرى بالشركة لكي تتلقى شكاوى وملاحظات المواطنين وحل أي معوقات قد تواجه عملية توفير السلع.

وأوضح إبراهيم أنه يتم حاليا التنسيق أسبوعيا مع اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية، لتوفير عدة سيارات متنقلة للمناطق التي لا يتوافر بها مجمعات استهلاكية، وخاصة الأماكن العشوائية، والتي يقطنها العديد من الأفراد، حيث سيتم إمدادها بكافة أنواع السلع الغذائية، بالإضافة إلى توفير السيارات المتنقلة في القرى والمحافظات والميادين العامة، وسوف تحمل جميع السيارات كافة أنواع السلع الغذائية من سكر وزيوت وسكر ودواجن ولحوم وأسماك وأرز وغيرها من السلع الغذائية بأسعار مخفضة .

وقالت رئيس مجلس إدارة شركة الملكة للصناعات الغذائية زينب نجيب، أن كافة أنواع الخضروات والفاكهة سوف تكون متوفرة في المجمعات الاستهلاكية بسعر ينخفض عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 25%أ وتابعت أن الشركة تحرص كل الحرص على التوسع في توفير منتجاتها في كافة منافذ البيع بالمجمعات الاستهلاكية لمواجهة الغلاء و الارتفاع في الأسعار، كما أن هدف الشركة هو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري البسيط .