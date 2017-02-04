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محامي يصور موكلته عارية ويبتزها

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محامي يصور موكلته عارية ويبتزها محامي يصور موكلته عارية ويبتزها

كانت ومازالت مهنة المحاماه هى مهنة الدفاع عن الحق ومحاولة نصر المظلوم ورفع الظلم عنه ولكن فى هذه القضية أختلف الأمر فأصبح المحامى هنا هو الجلاد وهو الظالم ففى هذه القضية حكمت محكمة المنصورة اليوم السبت الموافق 4 فبراير بحبس رجل محاماه لمدة خمس سنوات.

وذلك لأنه قام بابتزاز سيدة لها قضية لديه وبعد التحريات والكشف عن جميع الملابسات أثبتت التحقيقات النهائية انه قام بتهديد السيدة المجنى عليها وايضا ساومها للحصول على أموال منها فقد هددها بنشر صور عارية لها قامت النيابة العامة بمدينة دمياط بالتحقيق فى هذه القضية وبعد ذلك قامت باحالتها إلى محكمة أخرى وهى المحكمة الاقتصادية بمدينة المنصورة لأنها تعتبر محكمة متخصصة فى هذه القضية .

حيث ان أتضح من التحقيقات أن هذا المحامى والذى يدعى " ر – ن " قام بابتزاز سيدة لديها قضية عنده وتدعى " م – ح " هذه السيدة تعمل بهيئة الميناء فى مدينة دمياط وقام هذا المحامى بتهديدها ان يفضحها قامت هذه السيدة بتقديم بلاغا وتحرير محضرا ضد هذا المحامى أكدت فيه أنها قامت بإعطائه ومنحه توكيل خاص للقيام بالدفاع عنها لأخذ حقها في قضية طلاق قامت برفعها على زوجها ولكن تطورت العلاقة ما بينها وبين المحامى وأقاموا علاقة غير شرعية سويا قام بتصويرها عارية وبدأ يهددها ويبتزها للحصول علي أموال منها .

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رئيس قسم الأخبار