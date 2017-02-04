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مساء dmc - رئيس البرلمان يطالب الأعضاء بالإلتزام بتعليمات الأمن أثناء دخول المجلس
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:45 مساءً
مساء dmc - رئيس الوزراء يوضح لأعضاء البرلمان أسباب إعلان حالة الطوارئ ويعد بالثأر للشهداء
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:45 مساءً
والد المشتبه به في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية “ابني توفي منذ عامين”
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:43 مساءً
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:43 مساءً
برومو مبارة كأس السوبر الإفريقى لكرة اليد بين الأهلى و الزمالك
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:43 مساءً
وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:42 مساءً
محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:42 مساءً
"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:42 مساءً
بالصور || شفرة شيطانية لصفحة تحت الأرض تتوعد بتفجيرات جديدة يوم الثلاثاء القادم في تلك المحافظة
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:39 مساءً
مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:38 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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لقاء مع الصحفي بجريدة ليكيب الفرنسية ارفا بونو من مدينة ليبرفيل حول لقاء النهائي الإفريقي
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السبت 04 فبراير 2017 11:25 مساءً
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فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
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