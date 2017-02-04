حظك اليوم برج الميزان الأحد 5/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الميزان

مهنياً: لا تؤجّل العمل المطلوب منك إنجازه مرّة جديدة، فهذا يؤثر في مستقبلك ويترك انطباعاً غير إيجابي حول قدراتك الفعلية



عاطفياً: التشكيك في مدى جدّية الشريك ليس جيّداً، لأنك قد تكتشف يوماً ما أنه أكثر جدّيّة منك وأكثر منك حرصاً على مصلحتك



صحياً: لا تنفعل إزاء أي أمر تافه، فهو قد بسبّب لك إرهاقاً واضحاً، وهذا ليس لمصلحتك على المدى الطويل

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

شبكةعيونالإخبارية

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