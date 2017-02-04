حظك اليوم برج الثور الأحد 5/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الثور

مهنياً: بوادر خلاف مع بعض الزملاء، لكن الأمر يبقى محدوداً من حيث النتائج، وتكون قادراً على إيجاد الحلول التي ترضي جميع الأطراف



عاطفياً: تثبت لك الأيام أنّ الشريك الحالي هو أفضل الأشخاص ضماناً للمستقبل والحياة معاً وللثقة الكبيرة التي باتت عملة نادرة اليوم



صحياً: تخالف بين حين وآخر تعليمات الطبيب بضرورة الامتناع عن التدخين، ثم تستدرك الأمر قبل فوات الأوان

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

شبكةعيونالإخبارية

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