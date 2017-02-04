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حظك اليوم برج الحمل الأحد 5/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل الأحد 5/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل الأحد 5/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحمل

مهنياً: كرمك الزائد وتضحياتك مصدر فخر، لكن بعضهم قد لا يستحق منك هذه المعاملة ولا سيما أن ماضيه معك غير مشرف لك

عاطفياً: قد لا تثق بأي كان، والسبب هو تجاربك السابقة التي علّمتك الحذر حتى من أقرب المقرّبين الذين سعوا دائماً لتدمير علاقتك العاطفية

صحياً: تواظب على ما بدأته على صعيد الريجيم وتتحسن تدريجياً وتستعيد رشاقتك

 

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

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رئيس قسم الأخبار

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