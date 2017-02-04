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خمسون برلمانى يطالبون «ترامب» بتوضيحات عن مستشار الشؤون الاستراتيجية

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النواب الأمريكى

النواب الأمريكى

وجه خمسون برلمانيًا ديموقراطيًا رسالة الى دونالد ، أمس الجمعة، يطلبون فيها توضيحات من الرئيس الأمريكي بعد تعيينه مستشاره للشؤون الاستراتيجية ستيفن بانون، عضوًا دائمًا في مجلس الامن القومي.

وكان تعيين المدير السابق للموقع الالكتروني اليميني المتطرف “برايتبارت” في مجلس الامن القومي، الذي يعد “وزارة خارجية مصغرة” داخل البيت الابيض، أدى الى سلسلة إدانات، خصوصًا بسبب افتقاده إلى الخبرة في العمل الدبلوماسي.

ووجه الديموقراطيون الرسالة بعد تقديمهم اقتراحي قانونين الأربعاء واحد، في مجلس الشيوخ وواحد في مجلس النواب، بهدف إقصاء ستيفن بانون الذي يثير جدلًا كبيرًا، وتصفه وسائل الإعلام الأميركية بـ”الرئيس بانون”، من منصبه الجديد.

ودفع رئيس أركان الجيوش الأميركية ومدير الاستخبارات ثمن هذه العملية، لإعادة تنظيم المجلس الذي يتمتع بنفوذ كبير، ويقدم النصح للرئيس في قضايا الأمن القومي، ولم يعودا يشاركان بانتظام في اجتماعات المجلس.

وأوضح الديموقراطيون في مجلس النواب في رسالتهم ان “الأمن القومي يجب ألا يكون ضحية السياسة الحزبية”، وأضافوا “نشجع على إعادة مدير الاستخبارات ورئيس أركان الجيوش الاميركية كعضوين دائمين” في مجلس الامن القومي.

من جهة آخرى، يطالب البرلمانيون ترامب “بتفسير مكتوب لقراره ادخال السياسة” الى مجلس الامن القومي عبر تعييه المصرفي السابق البالغ من العمر 63 عامًا عضوًا دائمًا في المجلس.

(أ ف ب)

 

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