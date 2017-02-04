«العدل الأمريكية»:لن نطلب تعليق حكم تقييد قرار «ترامب» الخاص بحظر السفر

العدل الأمريكية

قال مسئول فى وزارة العدل الأمريكية، إنه لن يتم تقديم طلب تعليق طارئ لوقف حكم أصدره قاض بسياتل لوقف الأمر التنفيذى الذى أصدره الرئيس دونالد ترامب، بمنع سفر لاجئين من 7 دول من دخول الولايات المتحدة، وكان البيت الأبيض، قد أوضح فى وقت سابق إنه سيتم تقديم الطعن الطارئ “فى أقرب وقت ممكن”

، وذلك بحسب ما نشرته رويترز.

ويذكر أن، مسئول بشركة طيران قال، إن إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة أبلغت شركات الطيران الأمريكية، إن بوسعها السماح لمسافرين كان قد شملهم الحظر الذى فرضه الأمر التنفيذى الذى أصدره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بركوب الطائرات، بعد أن أصدر قاض اتحادى فى سياتل قرارًا بوقف الأمر التنفيذى فى كل أنحاء الولايات المتحدة.