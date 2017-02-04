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بالصور || شفرة شيطانية لصفحة تحت الأرض تتوعد بتفجيرات جديدة يوم الثلاثاء القادم في تلك المحافظة
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:39 مساءً
مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:38 مساءً
ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:36 مساءً
«تيران وصنافير» معركة تتجدد داخل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:33 مساءً
فيديو| أمين: «بلاش نعرض صور القتلى.. العالم بيتفرج علينا»
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:33 مساءً
طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن توريد المستلزمات الطبية
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:33 مساءً
وزير خارجية السودان: فرضنا تأشيرة على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:33 مساءً
مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:31 مساءً
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:31 مساءً
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc
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الثلاثاء 11 أبريل 2017 09:31 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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خاص الجابون: تصريحات وزير الشباب والرياضة حول السفر للجابون لمؤازرة المنتخب في نهائي أمم إفريقيا
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السبت 04 فبراير 2017 10:30 مساءً
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