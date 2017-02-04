نقل ضحايا حادث “أتوبيس نويبع” على طائرة خاصة لمطار برج العرب

أرشيفية

أكدت جامعة الإسكندرية، أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة لنقل 45 طالبا مصابا فى حادث انقلاب أتوبيس نويبع، على طائرة خاصة من مطار شرم الشيخ إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال المصابين والجثامين والتنسيق مع وزارة الصحة بالإسكندرية لتوفير سيارات الإسعاف المجهزة لنقلهم إلى مستشفيات الجامعة.

وأوضح بيان لجامعة الإسكندرية، منذ قليل، استمرار حالة الطوارئ بجميع مستشفيات جامعة الإسكندرية لاستقبال المصابين مع توفير الأساتذة فى جميع التخصصات لتقديم الرعاية الطبية فور وصولهم، وإعلان حالة الحداد بجامعة الإسكندرية لمدة 3 أيام على ضحايا الحادث الأليم اعتبارًا من اليوم.

كما قررت الجامعة، إيقاف أى مظاهر احتفالية لمدة أسبوع، كما تقيم سرادق لتقبل العزاء فى أبنائها من ضحايا الحادث الأليم، وذلك يوم الخميس الموافق 9 فبراير، عقب صلاة المغرب بالمجمع الطبى بالأزاريطة.

وتتقدم أسرة جامعة الإسكندرية بعظيم الشكر والتقدير إلى القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية على الاستجابة السريعة والفورية لطلب الجامعة للمساعدة فى نقل جثامين المتوفين والمصابين بطائرة عسكرية خاصة، كما تتوجه الجامعة بالشكر لمسئولى وزارة الصحة بالإسكندرية وجنوب سيناء لتعاونهم فى تقديم الرعاية لأبنائنا الطلاب، كما تعلن الجامعة أن لجنة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة فى حالة انعقاد دائم حتى انتهاء الأزمة.