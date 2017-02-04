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بالفيديو || داعية سلفي يطالب الداخلية المصرية بإعدام المخرجة "إيناس الدغيدي" بتهمة الردة

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بالفيديو || داعية سلفي يطالب الداخلية المصرية بإعدام المخرجة "إيناس الدغيدي" بتهمة الردة بالفيديو || داعية سلفي يطالب الداخلية المصرية بإعدام المخرجة "إيناس الدغيدي" بتهمة الردة

تعد المخرجة "إيناس الدغيدي" من أشهر المخرجين السينمائيين في في الفترة الأخيرة، حيث قامت هذه المخرجة الكبيرة بإخراج الكثير من الأعمال السينمائية الناجحة، ويعتبر أكثر ما يميز هذه المخرجة هى جرائتها في الأعمال السينمائية التي تقوم بإخراجها، وهذا ما يغضب الكثير من المشاهدين منها، حيث تشتمل معظم أعمالها السينمائية على الكثير من المناظر الخادشة للحياء والقيم والأخلاق، كذلك تقوم هذه المخرجة بمناقشة وتناول بعض القضايا الساخنة في أعمالها السينمائية، والتي يعتقد الكثير أن مجرد الحديث عن هذه الأشياء التي تتناولها في أفلامها حرام.

وفي مداخلة هاتفية للداعية السلفي الكبير "محمود عامر" مع الإعلامي الكبير "محمد موسى" في حلقة الأمس من برنامج "خط أحمر" الذي يقوم بتقديمه على فضائية "الحدث" ،  طالب الداعية السلفي وزارة الداخلية المصرية بإعدام المخرجة "إيناس الدغيدي" ، وذلك بعد حديثها الصريح عن الشذوذ الجنسي عندما قالت "إن الأسلام لا يحرم الشذوذ الجنسي" ، حيث قام هذا الداعية بشن هجوم عنيف عليها.

و قال محمود عامر صراحة "مادامت مسلمة وعقلها حاضر، وليس بها مس جني، وتزعم أن الإسلام لا يحرم الشذوذ الجنسي، فبحكم الشريعة تستتاب، وإلا ضرب عنقها، الحيوانات والبهائم لا تتعاطى المثلية، الدغيدي ذهنها ملوث، وعليها أن تتعلم، وإلا حكم بردتها، وتنفذ وزارة الداخلية الحكم" .

 

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