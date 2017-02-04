انخفاض غير متوقع في سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 4-2-2017

سمر العشري

انخفاض سعر حديد التسليح عز بقيمة 470 جنيه مصرى، انتشرت خلال الساعات الماضية الكثير من المفاجآت حول انخفاض قيمة الحديد للمرة الثانية خلال هذا الشهر، حيث اعلن نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء المهندس عبد العزيز قاسم، أن هذه المرة الثانية لانخفاض سعر الحديد عز ، حيث خفضت شركة حديد عز منذ اسبوعين بمقدار 580 جنيه مصرى، وهو السعر الذى اعلنته الشركة من قبل.

سعر الحديد اليوم السبت :

سعر الأسمنت اليوم السبت :

شبكةعيونالإخبارية

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