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بالفيديو || الغربان تهاجم ولاية تكساس الامريكية بعد حريق مسجد بها ونشطاء "طير أبابيل"

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بالفيديو || الغربان تهاجم ولاية تكساس الامريكية بعد حريق مسجد بها ونشطاء "طير أبابيل" بالفيديو || الغربان تهاجم ولاية تكساس الامريكية بعد حريق مسجد بها ونشطاء "طير أبابيل"

بعد نجاح المرشح الامريكي دونالد في الفوز بمقعد رئاسة الولايات المتحدة الامريكية اطلق العديد من التصريحات المعادية للعديد من الدول الإسلامية والعربة الامر الذي جعل اشتباكات كبيرة تقوم بين المؤيدين له والمعارضين له ولسياساتة الامر الذي انتهى بحريق احد المساجد في ولاية تكساس الامريكية  مما ترتب عليه واحده من معجزات القرن الحديث كما وصفها النشطاء .

وقام مجموعة من النشطاء في ولاية تكساس الامريكية بنشر العديد من المقاطع المرعبة والتى ظهرت بها الطيور ” الغربان ” باعداد تجاوزت الالاف في كافة انحاء الولايه بشكل غير مسبوق مسببه زعر كبير جدا بين السكان مؤكدين ان تلك المره الاولى في التاريخ الذي يحدث بها هجوم من الغربان بهذا الشكل عبر الولايه مؤكدين ان تكساس ليسة موطن للغربان ولا يعلمون من اي مكان اتت وكيف ظهرت بكل تلك الاعداد الكبيرة وبشكل سريع دون اي سابق انذار وحتى الان لم يرد اي بيان رسمي من قبل السلطات الامريكية حول اماكن الغربان الكبيرة وكيف ظهرت بكل هذا الكم في الولاية .

 

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