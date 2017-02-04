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بالفيديو || مشاجره بين أنتصار وحبيبه ببرنامج نفسنه يجعل حبيبه تترك البرنامج على الهواء مباشرة

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بالفيديو || مشاجره بين أنتصار وحبيبه ببرنامج نفسنه يجعل حبيبه تترك البرنامج على الهواء مباشرة بالفيديو || مشاجره بين أنتصار وحبيبه ببرنامج نفسنه يجعل حبيبه تترك البرنامج على الهواء مباشرة

البرنامج الأكثر مشاهده واثاره للجدل بنفس الوقت هو برنامج "نفسنه" الذي يذاع عبر مجموعة قنوات القاهره والناس الفضائيه وقد تابعنا الكثير من المشاجرات التى دارت بالبرنامج على مدار العديد من الحلقات والتى أدت الى بادىء الأمر بانسحاب الفنانه الشابه والاعلاميه الجميله شيماء سيف من البرنامج إثر مشاجرتها مع انتصار وبعد حضور بدريه طلبه البرنامج أثارت أيضا بعض المشاكل مع أنتصار ولكنها ظلت بالبرنامج.

أثارت الأعلاميه الجديده بالبرنامج ” حبيبه ” مشكله مع الفنانه والاعلاميه انتصار حيث دارت بينهما مشاجره عند تحدث انتصار عن النجاح والعمل الجماعى وعندما تحدثت انتصار  عن ان بداية الفشل هى ان ان يظن الأنسان انه وحده سبب النجاح الأمر الذي أستفذ حبيبه ليجعلها توجه كلام قاسى لانتصار وتقول لها ان هذا ما تفعله بالضبط وأنها تنسب نجاح البرنامج لنفسها على الدوام مما جعل انتصار تتشاجر معها وتقول لها انها ليست من فريق عمل البرنامج بما تحمله من ضغينه فى نفسها فجعل حبيبه تترك الحلقه على الهواء مباشرة وتترك الاستديو وتمشى.

 

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رئيس قسم الأخبار

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