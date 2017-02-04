موعد مباراة مصر والكاميرون والقنوات الناقله

سمر العشري

يلتقى منتخب مصر مع الكاميرون الأحد فى نهائى كأس الامم الأفريقية بالجابون نحو اللقب الأفريقي، ويدخل منتخب مصر مباراة الكاميرون فى محطته الأخيرة لكأس البطولة الغالى بعدما نجح منتخب مصر من عبور بوابات مالى وأوغندا وغانا والمغرب وبوركينا فاسو، لتبقي المهمة الأخيرة أمام الكاميرون لتعلن مصر بطلا لكأس الأمم الأفريقية بالجابون حال تمكنه من الفوز بها.

موعد مباراة مصر والكاميرون القادمة :

من المنتظر ان تقام مباراة مصر والكاميرون يوم الأحد فى الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على أن يقام ستديو تحليلي للمباراة قبل موعد مباراة مصر والكاميرون بنحو ساعة، ومن المنتظر ان يضم الاستديو التحليلي عددا من المحللين أبرزهم وائل جمعة وحسام حسن ومحمد أبوتريكة .

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون القادمة :

من المنتظر ان تنقل قناة Bein sport MAX 1 وقناة Bein sport MAX2 مباراة مصر والكاميرون حصريا عبر قنواتها بتعليق المصرى على محمد على، ومن المنتظر ان يقام حفل ختام بسيط لبطولة كأس الامم الأفريقية قبل إنطلاق مباراة نهائى أفريقيا بالجابون يشمل حفلا غنائيا بسيطا.

مباراة نهائى كأس الأمم الأفريقية سيحضره عدد كبير من المسئولين على رأسهم رئيس الإتحاد الدولى لكرة القدم ورئيس الإتحاد الافريقي وعدد كبير من مسئولي الإتحادات القارية ورئيس الإتحاد المصرى هانى أبوريدة ووزير الشباب والرياضة المصرى.

مصر من جانبها دفعت بثلاث طائرات لدعم مصر فى نهائى كأس الأمم الأفريقية، يصل تعداد الجمهور المسافر للجابون لمؤازرة منتخب مصر ألف مشجع لمساندة مصر أمام الكاميرون.

مباراة مصر والكاميرون بين الإصابات والتحديات للفراعنة :

يدخل منتخب مصر مباراة مصر والكاميرون بمزيد من التحديات والصعوبات، على رأس التحديات إصابة عدد من لاعبيه أبرزهم مروان محسن وأحمد حسن كوكا وغياب كهربا بسبب حصوله على إنذارين وكذلك عدم إكتمال شفاء كلا من محمد عبد الشافي ومحمد النني، إلا أن الأخير الأقرب فى المشاركة فى مباراة مصر والكاميرون بعد إنخراطه فى التدريبات الأخيرة لمنتخب مصر إستعدادا للكاميرون.

مباراة مصر والكاميرون ومساندة التاريخ لمصر :

يساند التاريخ مصر قبل مباراة الكاميرون، حيث سبق أن إلتقي المنتخبان 26 مرة، كانت الغلبة لمنتخب مصر فى 15 مباراة بينما نجح منتخب الكاميرون فى الفوز خمس مرات وإنتهت المباراة بالتعادل السلبي خمس مرات.

سيناريوهات صعبة تنتظر هيكتور كوبر قبل مباراة مصر والكاميرون، ولعل التفكير فى نتيجة مباراة مصر والكاميرون سيدفعا كوبر على الإصرار على الطريقة الدفاعية والإعتماد على إنطلاقات كلا من تريزيجيه ومحمد صلاح وعبد الله السعيد من العمق لخلخلة الدفاع الكاميروني والذي نجح فى الفوز على غانا.

تتجه النية لدي الجهاز الفنى لمنتخب مصر الدفع بمحمد صلاح فى هجوم منتخب مصر حال عدم إكتمال شفاء أحمد حسن كوكا بعد غياب كهربا لحصوله على إنذارين فى مباراتي دور الثمانية وقبل النهائي.

شبكةعيونالإخبارية

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