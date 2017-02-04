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في واقعة هي الأولى من نوعها || أسطورة "الحضري" تُحيل إمام مسجد بالسويس للتحقيق و تحرمه من الخطابة مدى الحياة

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في واقعة هي الأولى من نوعها || أسطورة "الحضري" تُحيل إمام مسجد بالسويس للتحقيق و تحرمه من الخطابة مدى الحياة في واقعة هي الأولى من نوعها || أسطورة "الحضري" تُحيل إمام مسجد بالسويس للتحقيق و تحرمه من الخطابة مدى الحياة

قرر الدكتور"إبراهيم جمعة" ، مدير أوقاف السويس، إلغاء ترخيص الخطابة لإمام مسجد التوبة كعقوبة على حديثه عن "عصام الحضري" ، حارس مرمى المصري لكرة القدم، والذي اعتبره مدير الاوقاف خروجا عن نص الخطبة المكتوبة التي حددتها الوزارة.

تفاصيل الواقعة :

كشف "أيمن مهران" ، مدير الإعلام والعلاقات العامة بأوقاف السويس، أن "جمعة" قرر التحقيق مع الشيخ "محمد عزت" ، إمام مسجد التوبة في تلك الواقعة، حيث كان موضوع خطبة الجمعة بعنوان "الشهامة والنجدة وإغاثة الملهوف" ، وأن مشايخ السويس التزموا بها بينما تطرق الخطيب المعاقب، للحديث عن "عصام الحضري" .

واعتبر خطيب الجمعة "الحضري" ، رمزًا وقدوة للشباب عليهم أن يحتذوا به، ويتبعوا الأسباب لتحقيق أهدافهم في الحياة، الأمر الذي أدى على توقيع عليه جزاء غير المعين بالأوقاف، وإنما يعمل بنظام المكافأة وسيترتب على إلغاء ترخيص الخطابة، حرمانه من صعود المنبر مطلقًا.

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