بالفيديو|| عضو بالبرلمان : "الجانب الأثيوبي يريد ملء سد النهضة في عام واحد"

سمر العشري

قال عضو لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان المصري "حاتم باشات" ، مؤكداً ان الدولة المصرية قد عملت بجدية نحو المفاوضات وأنها قطعت شوطاً كبيراً في مفاوضات سد النهضة، مؤكداً أن بنك النقد الدولي قد توقف عن تمويل السد لفترة ولكنه عاد مرة ثانية للدعم بعد عقد الاجتماع الثلاثي مع السودان ومصر وإثيوبيا وعقد التصالح.

واضاف عضو لجنة الشؤون الأفريقية من خلال حواره مع الإعلامي "محمد موسى" مقدم برنامج "خط أحمر" والمذاع على قناة "الحدث اليوم " الفضائية المصرية، مشيراً إلى أنه في حال عدم الحل التعاوني، سوف يتم اللجوء للحل القانوني وهو جاهز في أي وقت، حيث اكد ان الضرر الكبير لسد النهضة على الدولة المصرية هو تخزين المياه في الخزانات في وقت صغير.

حيث اكد أن الدولة الأثيوبية تريد تخزين المياه في عام قائلاً: "طالبت مصر أن تكون فترة ملء سد النهضة 15 عامًا.. في حين حدد الجانب الأثيوبي عامًا واحدًا فقط، وإن تم هذا بالفعل، سيقل منسوب المياه" .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads