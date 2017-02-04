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في واقعة مثيرة وغامضة || حالة من الهلع تصيب بعض المواطنين بعد مصرع وإصابة 3 برصاص مجهولين في الشرقية

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في واقعة مثيرة وغامضة || حالة من الهلع تصيب بعض المواطنين بعد مصرع وإصابة 3 برصاص مجهولين في الشرقية في واقعة مثيرة وغامضة || حالة من الهلع تصيب بعض المواطنين بعد مصرع وإصابة 3 برصاص مجهولين في الشرقية

في واقعة مثيرة وظروف غامضة، هاجم مجهولون معهم أسلحة نارية، بعض الشباب بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، مما أسفر عن مقتل شاب، بينما أصيب اثنان آخران بجروح، بطريق البلاشون بدائرة المركز، الأمر الذي أثار حالة من الفزع بين المواطنين.

كان اللواء "رضا طبلية" ، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بعد إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين أثناء تواجدهم بطريق البلاشون بدائرة المركز.

هذا وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس العام للعلاج، في حين قبعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، جار كشف غموض وملابسات الواقعة، ومعرفة سبب ارتكاب الجريمة وتحديد وضبط مرتكبيها.

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رئيس قسم الأخبار