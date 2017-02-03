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بالفيديو| عريس يدخل بعروسته على “الموتوسيكل” قاعة الفرح أمام المعازيم

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بالفيديو| عريس يدخل بعروسته على “الموتوسيكل” قاعة الفرح أمام المعازيم بالفيديو| عريس يدخل بعروسته على “الموتوسيكل” قاعة الفرح أمام المعازيم

ليلة الزفاف هي الليلة التي ينتظرها كل من العريس والعروس سنين كثيرة ، حيث أنها لا تكرر في العمر غير مرة واحدة في الغالب ، ويحاول كل منهم ان يضع فيها الذكريات التي لا تجعلهم ينسون تلك الليلة على الإطلاق ، فالأفكار التي يتم تنفيذخا في يوم العرس تحفر في قلوب كل منهما مدى العمر ن وتكون ذكرى جميلة لأبنائهم فيما بعد طوال السنين.

 

ومؤخرا نشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويرت يظهر قيام عروس وعروسه يوم زفافهم بفكرة مجنونة وفريدة من نوعها على الغطلاق ، حيث دخل العريس والعروس إلى قاعة الأفراح على الموتوسيكل ، وفوجىء المعازيم بدخول العروس خلف عريسها على الموتوسيكل الى داخل القاعة .

 

عريس يدخل بعروسته إلى قاعة الفرح على “الموتوسيكل”

وقام كل من العريس والعروس بأداء أغنية جميلة للغاية بمساعدة كل من أصدقائهم فارس وامنية واسماعيل واخرون ، وانتشر الفيديو بقوة وعلى نطاق واسع للغاية على مواقع التواصل الإجتماعي ، وعلق الكثير من مستخدمي مواقع التواصل على الفيديو ، وتمنى لهم المتابعون التوفيق في حياتهم.

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