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أم تلقي رضيعها من الطابق الرابع بأكتوبر “حملت به سفحاً”

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أم تلقي رضيعها من الطابق الرابع بأكتوبر “حملت به سفحاً” أم تلقي رضيعها من الطابق الرابع بأكتوبر “حملت به سفحاً”

شهدت مساكن عثمان بـ6 أكتوبر علي جريمة مؤسفة بعدما قامت أم بإلقاء طفلها الرضيع الذي لم يكمل عامه الثاني من شرفة المنزل من الطابق الرابع وذلك بسبب أنها حملت به سفاحاً، حيث تلقي مأمور قسم ثالث العميد محمد رسلان بلاغاً من الأهالي بمدينة 6 أكتوبر بقيام سيدة بإلقاء طفلها الرضيع من شرفة الشقة من الدور الرابع بمساكن عثمان بالمبني رقم 199.

 

حيث قام أهالي المبني بإتهام الأم التي تُدعي “نادية” البالغة من العمر 22 عاماً ربة منزل بإلقاء طفلها الرضيع “عدي” الذي يبلغ من العمر حوالي عام ونصصف من شرفة الضقة بالدور الرابع مما أدي إلي وفاته علي الفور، حيث قام رئيس مباحث قسم ثالث اكتوبر بالكشف عن تحرياته والتي أثبتت أن المتهمة صاحبة سمعة سيئة وكان يتردد عليها الرجال في أوقات متفاوتة داخل شقتها بالمبني.

 

وفي يوم الواقعة قام عامل يبلغ من اعلمر 32 عاماً يدعي “علاء” مع باقي سكان المبني لمعاتبة المتهمة علي أفعالها ومن ثم قامت بإلقاء طفلها الرضيع من شرفة الشقة خوفاً من إلتصاق التهمة بها وأن طفلها الرضيع كان دليل علي سمعتها السيئة، حيث تم تحرير المحضر اللازم ضدها وتم إحالتها إلي النيابة العامة.

 

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