حظك اليوم برج القوس السبت 4/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج القوس

مهنياً: تتعزز علاقاتك بزملاء العمل بشكل أكبر فتستطيع التعاون معهم ضمن فريق عمل متجانس ومتقارب لتحقيق الأهداف المشتركة



عاطفياً: سحرك وجاذبيتك يطغيان اليوم، فالحبيب لا يستطيع أن يرفض لك طلباً أو حاجة لأنك تحتل مكانة كبيرة في قلبه



صحياً: تختار تمضية معظم أيام هذا الشهر على البحر لممارسة السباحة أطول وقت ممكن

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

شبكةعيونالإخبارية

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