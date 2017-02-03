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حظك اليوم برج السرطان السبت 4/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان السبت 4/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان السبت 4/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم انطلاقة جديدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك

عاطفياً: أوقات سعيدة في طريقها إليك، وتظهر ملامحها في بعد أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه

صحياً: عليك بتهدئة أعصابك وأخذ الأمور ببساطة وروية وحكمة

 

ابراج مكتوب

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

 

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رئيس قسم الأخبار

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