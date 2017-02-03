حظك اليوم برج الجوزاء السبت 4/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: حاذر عدم الاستقرار وتجنّب التنقُّلات غير المدروسة، وحاول أن تجد أمنك بالقرب من المحيط الضيّق



عاطفياً: لا يجوز التأجيل والإهمال في الحب بعد اليوم، تجد عدة حوافز تمنحك الجرأة والعزيمة لإكمال خطواتك العاطفية التي تأخرت بعض الشيء



صحياً: تناور بعض الشيء قبل التقيد بالإرشادت الطبية، لكن سرعان ما تلتزمها حرفياً

ابراج مكتوب

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

شبكةعيونالإخبارية

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