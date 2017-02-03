حظك اليوم برج الثور السبت 4/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الثور

مهنياً: تصادف تغييرات كبيرة في العمل، والوظيفة التي حلمت بها أصبحت ممكنة



عاطفياً :موجات عاطفية مفاجئة، ورغم ذلك شريك حياتك قد يتصرف بعدوانية أكثر من المعتاد، ومن المتوقع أن تكون في حيرة مع كيفية التعامل مع هذا



صحياً :يبدو أن صحتك وطاقتك في أوج قوتها اليوم، يمكنك الخروج لممارسة النشاط البدني مثل الجري أو اللعب في صالة الألعاب الرياضية

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

شبكةعيونالإخبارية

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