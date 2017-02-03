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بالفيديو إكتشاف وجه دونالد ترامب على جدران كنيسة عمرها 700 عام

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بالفيديو إكتشاف وجه دونالد ترامب على جدران كنيسة عمرها 700 عام بالفيديو إكتشاف وجه دونالد ترامب على جدران كنيسة عمرها 700 عام

الرئيس الأمريكي الجديد “دونالد ” أصبح محط إهتمام العالم نظرا لتصريحاته المثيرة للجدل أثناء حملته الإنتخابية التي تنبئ بمشاكل كبيرة لأمريكا والعالم وعقب إستلامه مقاليد الحكم  إندلعت  ضده المظاهرات الحاشدة لأول مرة تحدث للشعب الأمريكي أن يرفض الرئيس الجديد ويطالب برحيله وتولي “هيلاري كلينتون” حكم أمريكا خاصة بعد أن أصدر قرارات بمنع بعض الدول الإسلامية دخول الولايات المتحدة الأمريكية وتصريحاته ضد المهاجرين المسلمين.

 

وجه دونالد ترامب على جدران كنيسة

كما دعا ترامب إلى بناء جدار عازل على الحدود مع المكسيك متهما الشعب المكسيكي بالمجرمون ولذلك يهتم العالم بتصريحات وأفعال ترامب التي يراها الكثيرون أنها مجنونة وستقود أمريكا الى الإنهيار وبدأت تنتشر له صور غريبة تسخر منه على مواقع التواصل الإجتماعي واليوم تداول نشطاء مقطع للكاتبة والإعلامية “سميرة أحمد” من برنامجها على راديو “بي بي سي 4 ” يظهر منقوشات حجرية في كنيسة عمرها 700 عام تشبه إلى حد كبير وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

وأوضحت الإعلامية أنها أثناء زيارتها لكاتدرائية ساوثويل في نوتينغمشير تفاجأت بمشهد ولا في الخيال لم تتواقعه على الجدران حيث رأت مزراب مصنوع من الحجر ووظيفته صرف مياه الأمطار عن الأسقف ويشبه بشكل كبير ترامب وتصفيفة شعره الغريبة.

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