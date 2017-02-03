رئاسة الجمهورية تصدر بيان رسمي تكشف من خلال عن تكليف هام من “السيسي”.. لتخفيف الأعباء على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً

أصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً رسمياً، تناول نتائج اجتماع الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، الخميس، برئيس مجلس الوزراء، المهندس “شريف إسماعيل”، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير “علاء يوسف” المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر البيان، بأن الاجتماع ناقش عدد من القرارات الأخيرة للحكومة بتحريك أسعار بعض السلع التموينية، حيث تمت مراجعة كافة هذه القرارات، واستعراض ما تتحمله الدولة من تكلفة لتوفير الدعم اللازم للمواطنين.

وأشار “يوسف”، إلى أن الرئيس، أصدر تكليفاً بضرورة سرعة اتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم فى تخفيف الأعباء على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، من خلال التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما وجه الرئيس بأهمية الاستمرار فى زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، فضلاً عن ترشيد النفقات إلى أدنى حد ممكن.

وتضمن البيان أيضاً، استعراض الاجتماع لنتائج الجولة الترويجية التى قام بها وزير المالية خلال الفترة الماضية، لطرح سندات حكومية مصرية فى الأسواق المالية، والتي أسفرت عن تلقي البنك المركزي نحو 4 مليارات دولار حصيلة لهذا الطرح، والذى يعد الأكبر فى تاريخ مصر والقارة الأفريقية، ومساهمته في زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.