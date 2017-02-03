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وظائف خالية في الحكومة المصرية لشهر فبراير 2017

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وظائف خالية في الحكومة المصرية لشهر فبراير 2017 وظائف خالية في الحكومة المصرية لشهر فبراير 2017

المصرية تعلن من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي بوابة الحكومة المصرية عن حاجتها لشغل وظائف خالية في القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، حيث أعلنت كل من وزارة التجارة والصناعة والنقل والتعليم العالي عن حاجتهم إلى شغل وظائف حكومية خالية.

وظائف الحكومة المصرية :

تعلن الحكومة المصرية عن كافة إعلانات الوظائف الخالية المتاحة بها من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، الذي يختص بعرض الوظائف الحكومية الخالية بمختلف التخصصات، وكذلك الشروط والخبرات والمستندات المطلوبة ومواعيد التقدم لتلك الوظائف .

وظائف وزارة التجارة والصناعة:

رئيس الإدارة المركزية لمركز ضبط الجودة.

الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظائف:

  • الحصول على مؤهل عالي مناسب.
  • الحصول على تقدير مقبول فأعلى.
  • تتاح تلك الوظائف للجنسين.
  • القدرة على القيادة والتوجيه.
  • قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظيفة من الدرجة الأدنى.
  • ألا تقل الخبرة عن 17 عام.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 21 يوما من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 20-1-2017 وحتى 9-2-2017 .

اسم الوظيفة رئيس الإدارة المركزية لمركز ضبط الجودة
جهة العمل الهيئة المصرية العامىة للمواصفات والجودة
كود الوظيفة  
نوع الوظيفة إدارية عليا
اسم الوزارة وزارة التجارة والصناعة
الوصف العام للوظيفة  
المهارات الأساسية
  • القدرة علي القيادة والتوجية والمتابعة والتنسيق
  • لدية رؤية استراتيجية وابتكار حلول للمشكلات المعقدة
المهارات الفنية
  • لدية القدرة علي تحفيز الآخرين
  • نقل الخبرات لفرق العمل التابعة له
  • يتمتع بمهارات التفاوض والعرض ومهارات الاتصال الفعالة
سنوات الخبرة لا تقل عن 17 عاماً او قضاء مدة بينية قدرها سنة علي الأقل في وظيفة قيادية من الدرجة الادني
النوع ذكر _ أنثي
المؤهل

مؤهل عالي مناسب في مجال الهندسة او الفنون التطبيقية او العلوم او الزراعة
التقدير مقبول فأعلي
العمر  
تاريخ بداية الإعلان 20/1/2017
تاريخ انتهاء التقدم 9/2/2017
عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1
بيانات الاتصال والتقدم بالجهات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة 16 شارع تدريب المدربين _ الأميرية القاهرة
المستندات المطلوبة

طلب شغل الوظيفة من إدارة الموارد البشرية

بيان حالة معتمد بالنسبة للعاملين بالهيئة والحكومة 

السيرة الذاتية

صورة البطاقة الرقم القومي _ صورة المؤهل ( بكالوريوس _ ماجيستير _ دكتوراه )

الإنجازات السابقة _ مقترحات التطوير للإدارة المتقدم لها _ الدورات التدريبية × سابقة أعمال

عدد 6 صور شخصية حديثة _ دمغة فئة جنيه ( واحد جنية )

 
   

 

وظائف وزارة التجارة والصناعة:

  • مدير عام مكتب شئون رئيس مجلس الإدارة.

الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظائف:

  • الحصول على مؤهل عالي مناسب.
  • الحصول على تقدير مقبول فأعلى.
  • تتاح تلك الوظائف للجنسين.
  • القدرة على القيادة والتوجيه.
  • قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظيفة من الدرجة الأدنى.
  • ألا تقل الخبرة عن 16 عام.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 21 يوما من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 20-1-2017 وحتى 9-2-2017.

اسم الوظيفة مدير عام مكتب شئون رئيس مجلس الادارة
جهة العمل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
كود الوظيفة  
نوع الوظيفة إدارة عليا
اسم الوزارة وزارة التجارة والصناعة
الوصف العام للوظيفة  
المهارات الأساسية 
  • القدرة علي القيادة والتوجيه والمتابعة والتنسيق 
  • لديه رؤية استراتيجية وابتكار حلول للمشكلات المعقدة
المهارات الفنية 
  • لديه  القدرة علي تحفيز الآخرين
  • نقل الخبرات لفرق العمل التابعة له
  • يتمتع بمهارات التفاوض والعرض ومهارات الاتصال الفعالة
سنوات الخبرة  لا تقل عن 16 عاماً او قضاء مدة بينية قدرها سنة علي الأقل في وظيفة قيادية من الدرجة الادني
النوع ذكر _ انثي
المؤهل  مؤهل عالي مناسب لطبيعة العمل
التقدير  مقبول فأعلي
العمر  
تاريح بداية الإعلان  20 / 1 / 2017
تاريخ انتهاء التقدم 9 / 2 / 2017
عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1
بيانات الاتصال والتقدم بالجهات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة 16 شارع تدريب المدربين _ الاميرية القاهرة
المستندات المطلوبة
  1. طلب شغل الوظيفة من إدارة الموارد البشرية
  2. بيان حالة معتمد بالنسبة للعاملين بالهيئة والحكومة 
  3. السيرة الذاتية
  4. صورة البطاقة الرقم القومي _ صورة المؤهل ( بكالوريوس _ ماجيستير _ دكتوراه )
  5. الإنجازات السابقة _ مقترحات التطوير للإدارة المتقدم لها _ الدورات التدريبية × سابقة السفر
  6. عدد 6 صور شخصية حديثة _ دمغة فئة جنيه 

 

وظائف وزارة التعليم العالي:

  • أمين مستشفى الطوارئ.

الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظائف:

  • الحصول على مؤهل عالي مناسب.
  • الحصول على تقدير مقبول فأعلى.
  • تتاح تلك الوظائف للجنسين.
  • القدرة على القيادة والتوجيه.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 15 يوما من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 29-1-2017 وحتى 12-2-2017.

وظائف وزارة النقل:

  • مدير عام فرع تشغيل أوتوبيس.

الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظائف:

  • الحصول على بكالوريوس هندسة.
  • الحصول على تقدير مقبول فأعلى.
  • تتاح تلك الوظائف للجنسين.
  • القدرة على القيادة والتوجيه.
  • قضاء مدة بينية لا تقل عن عامين في وظيفة من الدرجة الأدنى.
  • ألا تقل الخبرة عن 16 عام.
  • إجادة اللغة الأجنبية.
  • إجادة الحاسب الآلي.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 15 يوما من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 4-2-2017 وحتى 18-2-2017.

 

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رئيس قسم الأخبار

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