فنان مصري عظيم مسيحي ولكنه حافظ للقران الكريم عن ظهر قلب

شيماء مصطفى

رحل عن عالمنا فنان قدير منذ ثلاث سنوات تقريبا ولكنا ذكراه فرضت علينا اليوم أن نتحدث عن ذكراه فقد فرقنا الفنان فاروق ناجيب مخائيل عام 2014 عن عمره يناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض فقد كان الراحل يعانى من الفشل الكلوي وقد طالت فترة مرضه وتوفي بسبب هذا المرض .

وقد سائت حالته فى هذه الفترة التى توفي فيها بسبب تجاهل نقابة الفنانين والوسط الفنى كافه له وقد قام الراحل بإعلان غضبه عبر وسائل الإعلام وعاتب جميع أصدقائه من الفنانين وعند وفاته كان هناك تعتيم من الإعلام وقله من الفنانين هم من حضروا جنازة الراحل ومن الجدير بالذكر أن هذا الفنان القدير زاع صيته فى العديد من الأدوار وكان دائما ما يكون صديق للبطل.

وله العديد من الاعمال منها السيرة الهلالية والفرسان وحيات الجوهرى وشارك فى أعمال دينية منها كليم الله وقبل وفاته لسبع أشهر تقريبا صرح قائلا أنه مسيح الديانة ولكنه من داخله مسلم العقيدة فقد حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب وأكد أنه ملم بالعقيدة الإسلامية ويعشقها ويعشق كل ما يقربها منها.