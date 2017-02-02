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أم تقتل ابنها والسبب نتيجة الشهادة الابتدائية

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أم تقتل ابنها والسبب نتيجة الشهادة الابتدائية أم تقتل ابنها والسبب نتيجة الشهادة الابتدائية

يحرص الاباء دوما على أن يكون أبنائهم أفضل منهم فى الحياة ولذلك يهتمون بتعليمهم حتى يحققوا أفضل المراتب العلمية ويكونون مواطنين صالحين لمجتمعهم، الا أن عزبة “خليفة يونس” قد شهدت جريمة ومأساة انسانية فى نفس الوقت حيث لفظ الطفل “يوسف” أنفاسه الاخيرة له بسبب نتيجة الشهادة الابتدائية.

 

تفاصيل الحادثة

تلقى مدير أمن الفيوم اللواء “قاسم حسين” اخطار عاجل يفيد بوفاة الطفل البالغ من العمر 12 عاما بعد وصوله المستشفى والمقيم بالعزبة السالف ذكرها نتيجة تعليقه بحبل متدلي من سقف المنزل بمركز طامية بمحافظة الفيوم.

 

 

وكشفت التحقيقات المبدئية أن سبب الوفاة هى أم الطفل نفسها والتى تدعى “أنهار” وتبلغ من العمر 42 عاما حيث أدلت شقيقتى الطفل بشهادتهما فقالت “علا” والتى تبلغ من العمر 23 عاما و “فاطمة” والتى تبلغ من العمر 17 عاما أن والدتهم دائما ما تعاقب أخيهم المتوفى نظرا لحبه الشديد للعب و اللهو و اهماله الدراسي و كانت تعلقه فى حبل متدلي من سقف المنزل حتى يخاف و يهتم بمذاكرته إلا أنه قد توفى بسبب ذلك.

 

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