فيديو: رسالة مؤثرة من عجوز مصري «مشلول» لحفيدته التي تسخر منه أبكت الملايين وأشعلت مواقع التواصل الإجتماعي

شيماء مصطفى

رسالة من أحد الأشخاص كبار السن لكنه لديه إعاقة، أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي، حيث روى أحد الأشخاص أنه عندما ذهب إلى المركز التجاري “كارفور” وجد رجلا عجوزا يجلس على كرسي متحرك، ويبدو على مظهره أنه شخص غني، حيث سأله هل تعمل هنا لكن الشاب أجابه لا، وعندما سأله العجوز عن مكان شراء الهواتف الجوالة أخبره الشاب بأنه يجب أن يأخذ رقم وينظر حتى يأتى دوره.

وأكمل هذا الشخص حديثه قائلا، “أن الرجل العجوز أخبره بأنه يريد شراء هاتف غالى السعر لحفيدته التي تدعي “بينار” وتبلغ من العمر 13 عاما، لأنه يريدها أن تتذكرة بعد موته بشيء يفرحها لأنها تسخر منه لأن والدتها تساعد جدها وتخبر أصدقائها عنه بطريقة ساخرة، وعندما سمعها أراد أن يشتري لها شيء غالى الثمن من أجل أن تتذكره حفيدته”.

وقام هذا العجوز بكتابة رسالة مؤثرة إلي حفيدته، رغم سخريتها منه دائما، وقد قال العجوز في رسالته “عسولتي الجميله بينار.. أنا آسف جدا على إعاقتي بس مش ذنبي والله أن ربنا خلقني كدة.. أنا كلها يومين ثلاثة وهموت فجبتلك الموبيل ده عشان تفتكريني بعد ماأموت كل ماتفتحيه.. وجبتلك أحسن موبيل عشان تفتخري بيا بدل مانتي مستعره مني.. جدك اللي بيحبك “محمد سعيد”.

شبكةعيونالإخبارية

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