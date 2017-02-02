بالفيديو || معاون وزير التموين : "زيادة أسعار السكر والزيت لن تكون الأخيرة"

سمر العشري

أصدر وزير التموين أمس الثلاثاء الموافق 31 يناير 2017 قراراً برفع سعر سكر التموين، والزيت والمسلى النباتي، وأصبح سعر كيلو السكر 8 جنيه بعد الزيادة، ووصل سعر زجاجة الزيت 12 جنيه.

في مداخلة هاتفية أجراها معاون وزير التموين "كريم جمعه" قال أن قرار رفع سعر السكر والزيت ليس قرار وزارة التموين وإنما قرار الحكومة، و سببها هو زيادة سعر طن القصب وزيادة تكلفة المواد الخام بسبب زيادة سعر صرف الدولار بعد تعويم الجنيه.

أضاف "جمعه" أيضاً أن زيادة الأسعار الحالية قد لا تكون الأخيرة فربما تقوم الحكومة برفع أسعار السلع مرة أخرى، ولا أحد يعلم ما إذا كانت الفترة القادمة ستشهد ارتفاعاً في الأسعار أم لا.

شبكةعيونالإخبارية

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