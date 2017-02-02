أخبار عاجلة

بالصور || شفرة شيطانية لصفحة تحت الأرض تتوعد بتفجيرات جديدة يوم الثلاثاء القادم في تلك المحافظة -
مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين -
ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى -
«تيران وصنافير» معركة تتجدد داخل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان -
فيديو| أمين: «بلاش نعرض صور القتلى.. العالم بيتفرج علينا» -
طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن توريد المستلزمات الطبية -
وزير خارجية السودان: فرضنا تأشيرة على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين -
مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف -
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

بالفيديو || معاون وزير التموين : "زيادة أسعار السكر والزيت لن تكون الأخيرة"

Google+ Print
بالفيديو || معاون وزير التموين : "زيادة أسعار السكر والزيت لن تكون الأخيرة" بالفيديو || معاون وزير التموين : "زيادة أسعار السكر والزيت لن تكون الأخيرة"

أصدر وزير أمس الثلاثاء الموافق 31 يناير 2017 قراراً برفع سعر سكر التموين، والزيت والمسلى النباتي، وأصبح سعر كيلو السكر 8 جنيه بعد الزيادة، ووصل سعر زجاجة الزيت 12 جنيه.

في مداخلة هاتفية أجراها معاون وزير التموين "كريم جمعه" قال أن قرار رفع سعر السكر والزيت ليس قرار وزارة التموين وإنما قرار ، و سببها هو زيادة سعر طن القصب وزيادة تكلفة المواد الخام بسبب زيادة سعر صرف الدولار بعد تعويم الجنيه.

أضاف "جمعه" أيضاً أن زيادة الأسعار الحالية قد لا تكون الأخيرة فربما تقوم الحكومة برفع السلع مرة أخرى، ولا أحد يعلم ما إذا كانت الفترة القادمة ستشهد ارتفاعاً في الأسعار أم لا.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا»

بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا»

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار

بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار