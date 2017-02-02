شاهد بالصور رجل قام بوضع كاميرا لمراقبة باب شقته وهذا ما حدث معه

رجل قرر القيام بوضع كاميرا للمراقبة أمام شقته فى أحد العمائر السكنية وقد اتخذ هذا القرار بسبب معاناته التى يسببها الجيران فهو دائم القول بأن الله ابتلاه بهؤلاء الجيران لأنهم دائما ما يقوموا بازعاجه ولكن كاميرا المراقبة اكتشفت امرا صادما.

أعلنت ديلي ستار الصحيفة البريطانية أن قرار وضع الكاميرا امام باب الشقة اغضب الجيران وقد حاول عدد من الجيران محاولة تحطيمها بشتى الطرق فقد ظهر ظهر في تسجيلات الكاميرا سيدة مسنة حاولت تحطيمها بالعكاز وحاولت نفس السيدة العجوز مرة أخرى إستخدام طلاء ووضعته على عدسة الكاميرا وسيدة أخرى حاولت تحطيمها مستخدمة مطرقة ولكن محاولتها فشلت.

ولكن الغريب في الأمر هو إلتقاط الكاميرا لخلافات الجيران ومنها رجل كان مخمورا سقط من على درجات السلم وأخذ يتشاجر ويسب نفسه وقام صاحب الكاميرا بنشر صور مجمعه على موقع اليوتيوب للقطات الكاميرا وحازت على الآلاف من المشاهدات ونالت المواقف الطريقة والغريبة إعجاب رواد اليوتيوب.