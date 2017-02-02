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لغز في صور “حير و دوخ ” العالم على مدى 100 عاماً.. هل بإمكانك حلّه؟

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لغز في صور “حير و دوخ ” العالم على مدى 100 عاماً.. هل بإمكانك حلّه؟ لغز في صور “حير و دوخ ” العالم على مدى 100 عاماً.. هل بإمكانك حلّه؟

لغز في صورة ، للوصول إلى حل اللغز عليك أولا الإجابة عن السؤال كم وجها في  الصورة ؟

 

لقد حير فك هذا اللغز مستخدمي الإنترنت حتى أن الحرب بينهم قد حميت لفكه، وتعود قصة هذا اللغز الذي انتشر بين مستخدمي الأنترنت ، عندما قام المستخدم آلان بنشر صورة بها مجموعة من الزهور على منصة موقع Play Buzz، تحت عنوان  ( اعثر على الوجوه بين الزهور) .

 

وبحسب ما نشر في موقع هافينغتون بوست الألمانية ، أن أصل هذا اللغز يرجع إلى عام 1881 الذي كان يطبع على الجزء الخلفي على بعض أنواع الإعلانات، حيث كان الأطفال هم المعنيون في المقام الأول لحل اللغز، وأصبح منذ هذا التاريخ أي ما يقرب من مائة عام تقريبا والناس في حيرة للبحث عن حل لتلك الصورة الشهيرة، إلا أن أكبر عدد من رأوها أجمعوا على أن عدد الوجوه بها نحو ستة وجوه، فماذا عنكم، هل تمكن أحد من الوصول لحل هذا اللغز؟

 

 

إذا فشلت في  الوصول إلى الحل الصحيح ، يمكنك معرفة حل اللغز من هنا.

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مدير عام الموقع

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