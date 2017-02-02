سعر كيلو الأرز والسكر بـ 8 جنيهات في منافذ “أمان” التابعة لوزارة الداخلية

شيماء مصطفى

شهدت منافذ أمان بمحافظة الجيزة، التابعة إلى وزارة الداخلية، إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث قدمت السلع الغذائية بأسعار تتناسب مع طبقة البسطاء والأفراد ذوي الدخل المحدود فقد تم عرض كيلو السكر التمويني بسعر 8 جنيهات ، كما تم بيع كيلو الأرز بنفس السعر.

وقد شهدت منافذ بيع أمان تواجدا أمنيا من رجال الشرطة، بإشراف من النقيب محمد مجدي، الذي قام بتنظيم حركة الدخول والخروج للمواطنين في ظل وجود كميات كبيرة من السلع الغذائية المتنوعة حيث احتوى المنفذ وجود جميع أنواع السلع .

وتهدف منافذ بيع أمان التابعة لوزارة الداخلية إلى توفير كافة أنواع السلع الغذائية وذلك من أجل القضاء على سياسة الاحتكار التي يتبعها الكثيرين، كما أن من أهدافها هو حصول الأفراد البسطاء على كافة مستلزماتهم بأسعار مخفضة تتناسب مع ظروفهم المادية، وكل ذلك كان بناء على توجيهات وإشراف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، في محاولة منه لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ويذكر أن اللواء أشرف محمود مدير إدارة وحدة الاستثمار في وزارة الداخلية هومن يشرف على تشغيل منافذ أمان، وذلك من خلال التنسيق مع اللواء مدحت عبد الله رئس منافذ بيع أمان على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إشراف اللواء مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين حسني زكي