أخبار عاجلة

بالصور || شفرة شيطانية لصفحة تحت الأرض تتوعد بتفجيرات جديدة يوم الثلاثاء القادم في تلك المحافظة -
مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين -
ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى -
«تيران وصنافير» معركة تتجدد داخل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان -
فيديو| أمين: «بلاش نعرض صور القتلى.. العالم بيتفرج علينا» -
طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن توريد المستلزمات الطبية -
وزير خارجية السودان: فرضنا تأشيرة على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين -
مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف -
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

سعر كيلو الأرز والسكر بـ 8 جنيهات في منافذ “أمان” التابعة لوزارة الداخلية

Google+ Print
سعر كيلو الأرز والسكر بـ 8 جنيهات في منافذ “أمان” التابعة لوزارة الداخلية سعر كيلو الأرز والسكر بـ 8 جنيهات في منافذ “أمان” التابعة لوزارة الداخلية

شهدت منافذ أمان بمحافظة الجيزة، التابعة إلى وزارة الداخلية، إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث قدمت السلع الغذائية بأسعار تتناسب مع طبقة البسطاء والأفراد ذوي الدخل المحدود فقد تم عرض كيلو السكر التمويني بسعر 8 جنيهات ، كما تم بيع كيلو الأرز بنفس السعر.

 

وقد شهدت منافذ بيع أمان تواجدا أمنيا من رجال الشرطة، بإشراف من النقيب محمد مجدي، الذي قام بتنظيم حركة الدخول والخروج للمواطنين في ظل وجود كميات كبيرة من السلع الغذائية المتنوعة حيث احتوى  المنفذ وجود جميع أنواع السلع .

 

وتهدف منافذ بيع أمان التابعة لوزارة الداخلية إلى توفير كافة أنواع السلع الغذائية وذلك من أجل القضاء على سياسة الاحتكار التي يتبعها الكثيرين، كما أن من أهدافها هو حصول الأفراد البسطاء على كافة مستلزماتهم بأسعار مخفضة تتناسب مع ظروفهم المادية، وكل ذلك كان بناء على توجيهات وإشراف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، في محاولة منه لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

 ويذكر أن اللواء أشرف محمود مدير إدارة وحدة الاستثمار في وزارة الداخلية هومن يشرف على تشغيل منافذ أمان، وذلك من خلال التنسيق مع اللواء مدحت عبد الله رئس منافذ بيع أمان على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إشراف اللواء مساعد وزير الداخلية لشرطة حسني زكي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»