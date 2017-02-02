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ارتفاع أسعار الاجهزة الكهربائية المنزلية في فبراير 2017

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ارتفاع أسعار الاجهزة الكهربائية المنزلية في فبراير 2017 ارتفاع أسعار الاجهزة الكهربائية المنزلية في فبراير 2017

بعد قرار بتعويم الجنيه المصري، ارتفعت الأسعار على مختلف أنواع السلع المحلية والمستوردة وشمل ذلك الأجهزة الكهربائية المنزلية، بشكل كبير جداً، حيث وصلت الزيادة في الأسعار بنسبة 50 % -75% ، مما أدى إلى حالة من الركود في الأسواق.

ولكل المهتمين ومتابعي مختلف السلع وبخاصة الأدوات الكهربائية المنزلية، ولا سيما العرائس المقدمين على الزواج،  فإننا نقدم لزوارنا الكرام أسعار الأدوات الكهربائية خلال شهر فبراير.

أسعار الشاشات :

ماركة الشاشة القياس/ بوصة السعر / بالجنيه المصري
سامسونج 48 7100
سامسونج 40 6400
سامسونج 32 3800
إل جي 49 5150
إل جي 43 4390
إل جي 32 3000
توشيبا 50 5800
توشيبا 40 4500
توشيبا 32 2500

أسعار الثلاجات :

الماركة القياس / قدم السعر / بالجنيه المصري
شارب 18 5310
شارب 14 4650
سامسونج 16 8400
سامسونج 14 8200
توشيبا 2 باب 12 3315
توشيبا 2 باب نوفروست 11 3115

أسعار البوتوجازات :

الماركة والوصف السعر / بالجنيه المصري
يونيفيرسال 5 شعلة بومبيه 2000
يونيفيرسال 5 شعلة كلاسيك 1800
فريش 5 شعلة 1750
تلي 5 شعلة 1350

أسعار الغسالات :

الماركة والوصف السعر / بالجنيه المصري
توشيبا نص أوتوماتيك 12 كيلو 1650
إل جي 7 كيلو 8390
سامسونج 7 كيلو- 1200 لفة 5250
فريش عادية 1200
فريش اتوماتيك 6 كيلو 2200
فريش 8 كيلو 2600
العبد اتوماتيك 3200
وايت ويل 7 كيلو 4670
شارب 4749

أسعار السخانات :

الماركة والوصف السعر / بالجنيه المصري
جراند غاز 10 ليتر 750
يونيفرسال كهرباء 45 لتر 580
يونيفرسال غاز 10 ليتر 720
يونيفرسال كهرباء 55 ليتر 640
أوليمبك غاز 10 ليتر 700
أولمبيك كهرباء 40 ليتر 640
أولمبيك كهرباء 35 ليتر 530
توشيبا كهرباء 35 ليتر 1000
 

 

 

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