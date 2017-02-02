ارتفاع أسعار الاجهزة الكهربائية المنزلية في فبراير 2017

سمر العشري

بعد قرار الحكومة بتعويم الجنيه المصري، ارتفعت الأسعار على مختلف أنواع السلع المحلية والمستوردة وشمل ذلك الأجهزة الكهربائية المنزلية، بشكل كبير جداً، حيث وصلت الزيادة في الأسعار بنسبة 50 % -75% ، مما أدى إلى حالة من الركود في الأسواق.

ولكل المهتمين ومتابعي أسعار مختلف السلع وبخاصة الأدوات الكهربائية المنزلية، ولا سيما العرائس المقدمين على الزواج، فإننا نقدم لزوارنا الكرام أسعار الأدوات الكهربائية خلال شهر فبراير.

أسعار الشاشات : ماركة الشاشة القياس/ بوصة السعر / بالجنيه المصري سامسونج 48 7100 سامسونج 40 6400 سامسونج 32 3800 إل جي 49 5150 إل جي 43 4390 إل جي 32 3000 توشيبا 50 5800 توشيبا 40 4500 توشيبا 32 2500 أسعار الثلاجات : الماركة القياس / قدم السعر / بالجنيه المصري شارب 18 5310 شارب 14 4650 سامسونج 16 8400 سامسونج 14 8200 توشيبا 2 باب 12 3315 توشيبا 2 باب نوفروست 11 3115 أسعار البوتوجازات : الماركة والوصف السعر / بالجنيه المصري يونيفيرسال 5 شعلة بومبيه 2000 يونيفيرسال 5 شعلة كلاسيك 1800 فريش 5 شعلة 1750 تلي مصر5 شعلة 1350 أسعار الغسالات : الماركة والوصف السعر / بالجنيه المصري توشيبا نص أوتوماتيك 12 كيلو 1650 إل جي 7 كيلو 8390 سامسونج 7 كيلو- 1200 لفة 5250 فريش عادية 1200 فريش اتوماتيك 6 كيلو 2200 فريش 8 كيلو 2600 العبد اتوماتيك 3200 وايت ويل 7 كيلو 4670 شارب 4749 أسعار السخانات : الماركة والوصف السعر / بالجنيه المصري جراند غاز 10 ليتر 750 يونيفرسال كهرباء 45 لتر 580 يونيفرسال غاز 10 ليتر 720 يونيفرسال كهرباء 55 ليتر 640 أوليمبك غاز 10 ليتر 700 أولمبيك كهرباء 40 ليتر 640 أولمبيك كهرباء 35 ليتر 530 توشيبا كهرباء 35 ليتر 1000

شبكةعيونالإخبارية

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