ارتفاع أسعار الاجهزة الكهربائية المنزلية في فبراير 2017

سمر العشري
بعد قرار الحكومة بتعويم الجنيه المصري، ارتفعت الأسعار على مختلف أنواع السلع المحلية والمستوردة وشمل ذلك الأجهزة الكهربائية المنزلية، بشكل كبير جداً، حيث وصلت الزيادة في الأسعار بنسبة 50 % -75% ، مما أدى إلى حالة من الركود في الأسواق.
ولكل المهتمين ومتابعي أسعار مختلف السلع وبخاصة الأدوات الكهربائية المنزلية، ولا سيما العرائس المقدمين على الزواج، فإننا نقدم لزوارنا الكرام أسعار الأدوات الكهربائية خلال شهر فبراير.
أسعار الشاشات :
|ماركة الشاشة
|القياس/ بوصة
|السعر / بالجنيه المصري
|سامسونج
|48
|7100
|سامسونج
|40
|6400
|سامسونج
|32
|3800
|إل جي
|49
|5150
|إل جي
|43
|4390
|إل جي
|32
|3000
|توشيبا
|50
|5800
|توشيبا
|40
|4500
|توشيبا
|32
|2500
أسعار الثلاجات :
|الماركة
|القياس / قدم
|السعر / بالجنيه المصري
|شارب
|18
|5310
|شارب
|14
|4650
|سامسونج
|16
|8400
|سامسونج
|14
|8200
|توشيبا 2 باب
|12
|3315
|توشيبا 2 باب نوفروست
|11
|3115
أسعار البوتوجازات :
|الماركة والوصف
|السعر / بالجنيه المصري
|يونيفيرسال 5 شعلة بومبيه
|2000
|يونيفيرسال 5 شعلة كلاسيك
|1800
|فريش 5 شعلة
|1750
|تلي مصر5 شعلة
|1350
أسعار الغسالات :
|الماركة والوصف
|السعر / بالجنيه المصري
|توشيبا نص أوتوماتيك 12 كيلو
|1650
|إل جي 7 كيلو
|8390
|سامسونج 7 كيلو- 1200 لفة
|5250
|فريش عادية
|1200
|فريش اتوماتيك 6 كيلو
|2200
|فريش 8 كيلو
|2600
|العبد اتوماتيك
|3200
|وايت ويل 7 كيلو
|4670
|شارب
|4749
أسعار السخانات :
|الماركة والوصف
|السعر / بالجنيه المصري
|جراند غاز 10 ليتر
|750
|يونيفرسال كهرباء 45 لتر
|580
|يونيفرسال غاز 10 ليتر
|720
|يونيفرسال كهرباء 55 ليتر
|640
|أوليمبك غاز 10 ليتر
|700
|أولمبيك كهرباء 40 ليتر
|640
|أولمبيك كهرباء 35 ليتر
|530
|توشيبا كهرباء 35 ليتر
|1000
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شبكةعيونالإخبارية