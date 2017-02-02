نار الأسعار مشتعلة في اسواق الخضروات

سمر العشري

سجلت الأسواق إرتفاع جديد في أسعار الخضروات، مما أدي إلي حالة من الغضب بين المستهلكين، خاصة مع التغيير اليومي والمستمر في الأسعار، وقيام الحكومة برفع أسعار السلع التموينية، الأمر الذي يؤدي إلي زيادة في أسعار جميع السلع في السوق الحر بعد ذلك.

تراوح سعر البطاطس من 2,50 جنيه لـ 7 جنيه، الطماطم من 1,50 جنيه لـ 7 جنيه، البصل الأحمر من 5 جنيه لـ 10 جنيه، الثوم من 10 جنيه لـ 36 جنيه، الليمون البلدي من 10 جنيه لـ 20 جنيه، البصل الأبيض من 3 جنيه لـ 10 جنيه، الخيار من 3,50 جنيه لـ 8 جنيه، قلقاس من 5 جنيه لـ 10 جنيه.

وتراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 5 جنيه لـ 20 جنيه، الكوسة من 5 جنيه لـ 8 جنيه، باذنجان رومي من 2 جنيه إلي 8 جنيهات، باذنجان عروس من 2,50 جنيه لـ 7 جنيه، البامية من 6 جنيه لـ 12 جنيه، بسلة من 5 جنيه لـ 12 جنيه، خيار صوب من 3,50 جنيه لـ 8 جنيه، سبانخ من 2,50 جنيه لـ 10 جنيه. وتراوح سعر الجزر الأصفر من 1,50 جنيه لـ 6 جنيه، فلفل حامي من 2 جنيه لـ 9 جنيه، ملوخية من جنيه لـ 10 جنيه، البطاطا من 1,50 جنيه لـ4,50 جنيه، زيتون من 7,50 جنيه لـ 12 جنيه، خرشوف من 2 جنيه لـ 10 جنيه، فلفل رومي من 3,50 جنيه لـ 9 جنيه. وتراوح سعر الكرنب من 5 جنيه لـ 11 جنيه، قرنبيط من 3 جنيه لـ 10 جنيه، باذنجان أبيض من 2,50 جنيه لـ 8 جنيه، ورق عنب بناتي من 8 جنيه لـ 15 جنيه، ورق عنب بلدي من 10 جنيه لـ 15 جنيه، بنجر من 2,50 جنيه لـ 13 جنيه.

شبكةعيونالإخبارية

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