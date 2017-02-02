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وزير التموين يلمح لزيادة سعر الرغيف المدعم .. ويؤكد : سعره 60 وليس 5 قروش

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وزير التموين يلمح لزيادة سعر الرغيف المدعم .. ويؤكد : سعره 60 وليس 5 قروش وزير التموين يلمح لزيادة سعر الرغيف المدعم .. ويؤكد : سعره 60 وليس 5 قروش

أكد اللواء محمد علي مصيلحي وزير والتجارة الداخلية أن الدولة تتحمل فارق تكلفة الرغيف المدعم حتى لا يتم المساس بالدعم المقدم للمواطنين.

جاء ذلك رداً علي ما تم تداوله على زيادة سعر الرغيف المدعم، مضيفًا أن تكلفة رغيف الخبر تصل إلي 60 قرشا، ويحصل عليه  المواطن بـ 5 قروش.

كما أشار إلي أن الدولة تدعم أيضاً سلع غذائية أخري ومنتجات لحوم ودواجن بأسعار مخفضة عن باقي الأماكن الأخري، حتى لا يشعر المواطن بزيادة كبيرة في الأسعار.

وأكد مصيلحي إنه بعد تحرير سعر الصرف، زاد دعم السلع ليصل إلي 53 مليار جنيه.

يذكر أن المواطنين يعانون منذ قرابة أسبوعين من عدم توافر الخبز المدعم في المخابز المخصصة لذلك سواء المملوكة لوزارة التموين او المتعاقدة معها، وهذا ناتج عن نقص كميات الدقيق الموردة لهذه المخابز بعد تعثر التوصل لإتفاق مع أصحاب المطاحن والمطاحن الحكومية أيضًا حول زيادة سعر طحن القمح إلى دقيق بعد زيادة التكلفة عقب تعويم سعر الجنيه وزيادة المحروقات في شهر نوفمبر الماضي.

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رئيس قسم الأخبار

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