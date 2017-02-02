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الشرقية للدخان تعلن طرح منتج جديد من السجائر بالاسواق بأسعار خاصة جداً للمواطنين

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الشرقية للدخان تعلن طرح منتج جديد من السجائر بالاسواق بأسعار خاصة جداً للمواطنين الشرقية للدخان تعلن طرح منتج جديد من السجائر بالاسواق بأسعار خاصة جداً للمواطنين

أعلنت الشركة الشرقية للدخان في بيان صادر من الشركة اليوم لإدارة البورصة المصرية أنها قامت بطرح علبة سجائر من نوع "جولدن ويست" أحمر وأزرق بسعر 14.5 جنيه للعلبة وتحتوي على 20 سيجارة.

واشارت الشركة في بيانها اليوم للبورصة المصرية والمتضمن نتائج أعمالها عن الفترة المالية التي بدأت في شهر يوليو الماضي وأنتهت في شهر ديسمبر الماضي أن صافي ربح الشركة قد بلغ 890 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 10.04% عن الآرباح المحققة العام الماضي.

كذلك أعلنت الشركة الشرقية للدخان عن إرتفاع مبيعات السجائر خلال الفترة من يوليو إلى ديمسبر الماضي وبلغت قيمة المبيعات حوالي 5 مليار جنيه مقابل 3.8 مليار جنيه خلال العام الماضي وبلغت نسبة الزيادة حوالي 29.17%.

من الجير بالذكر أن الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) قد أعلنت عن رفع منتجاتها للمرة الرابعة بالسوق المصري يوم 14 يناير الماضي حيث قامت برفع أسعار منتجين فقط من منتجاتها حيث قامت برفع سعر البيع للمستهلك لسجائر كليوباترا كوين “ورقية” من 10.50 جنيه إلى 12.00 جنيه ، ورفع سعر كليوباترا سوبر من 12.50 جنيه إلى 12.75 جنيه.

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رئيس قسم الأخبار

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