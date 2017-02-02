فولكسفاغن تحتل المركز الأول عالميا فى مبيعات السيارات متفوقة على تويوتا

سمر العشري

قامت المجموعة اليابانية تويوتا والتي تحتل المركز الأول على قطاع السيارات فى العالم منذ سنوات كثيرة، بالإعلان عن ارتفاع لا يذكر فى مبيعاتها وقد بلغت 10,18 ملايين سيارة فى عام 2016 م، مما جعلها تنخفض بالتدريج لتصل إلي المرتبة الثانية فى هذا المجال بعد أن قامت الألمانية فولكسفاغن باحتلال المركز الأول في قطاع السيارات علي مستوي العالم وهذه المرة الأولي في عالم مبيعات السيارات التي تحصل فيها الشركة الألمانية علي المركز الأول عالمياً.

واحتلت جنرال موتورز المركز الثالث علي مستوي العالم,وذلك بعد بيعها 9,8 ملايين سيارة في عام 2015 م. ولكنها لم تقم بالإعلان عن مبيعاتها في ذلك العام.

وقامت المجموعة الألمانية، والتي تتكون من أنواع كثيرة منها سكودا وسيات وبنتلي أودى وبورشه ، ببيع 10,3 ملايين وحدة بالرغم من الفضيحة التي مرت بها العام الماضي بسبب المشاكل التي واجهتها في محركات الديزل.

ولكن تراجعت في مبيعاتها المجموعة اليابانية والتي تقوم بإنتاج تويوتا وليكزس وهينو سوى نسبة نمو فى الولايات المتحدة..

شبكةعيونالإخبارية

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