الرقابة الإدارية تسترد 3.5 مليون جنيه من موظفي الجمرك بسفاجا

سمر العشري

قام كل من رئيس قسم الإجراءات و رئيس قسم الحاسب الآلي بالإدارة العامة بجمرك سفاجا، والمتهمان بالتلاعب فى الإجراءات الخاصة بالرسوم والضرائب بالإفراج الجمركي عن 84 سيارة، بتسديد مبلغ وقدرة 3.468000 جنيهاً وكان ذلك بسبب التلاعب فى إجراءات الإفراج الجمركي بسفاجا والتغييرات الخاصة بالرسوم والضرائب.

وبالفعل أكد مصدر، بأن القضية بها متهمين آخرين غير مذكورين يعملون موظفين بجمارك سفاجا، و القضية ما زالت قيد التحقيقات، و تم تسديد قيمة التهرب الجمركي فقط.

و الجدير بالذكر، بأن هيئة الرقابة الإدارية قامت بضبط كل من رئيس قسم الحاسب الآلي ورئيس قسم الإجراءات بالإدارة بجمرك سفاجا، ، مما تسبب فى خسارة كبيرة جداً للدولة بمبلغ يقدر بـ3.5 مليون جنيه,وذلك كان نتيجة التلاعب فى القيمة الخاصة بالضرائب الجمركية والرسوم المستحقة وفق القرارات الاقتصادية,وكان ذلك لصالح بعض الشركات التي تعمل فى مجال تجارة السيارات عن طريق إدراج بيانات مخالفة للواقع، فترتب عليه خسارة الدولة ذلك المبلغ الضخم والذي تم تقديره من قبل الهيئة الإدارية ب ثلاثة ملايين ونصف جنيهاً لا غير.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads