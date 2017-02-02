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يمكنك تنظيف القاولون من 13ك من السموم بطريقة طبيعية.. التفاصيل

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يمكنك تنظيف القاولون من 13ك من السموم بطريقة طبيعية.. التفاصيل يمكنك تنظيف القاولون من 13ك من السموم بطريقة طبيعية.. التفاصيل

يجب على كل انسان الإهتمام والعناية بجسمه حتى يكون بصحة جيدة طوال فترة حياته فالإهتمام بالجسم لا يشمل الأعضاء الخارجية فقط كالعناية بالأسنان والنظافة الشخصية وغيرها ولكن يشمل ايضاً الأعضاء الداخلية لان العناية بالأعضاء الداخلية لا محاله سوف ينعكس تأثيره خارجياً على شكلك ولون البشرة، فيجب دائما الحرص على التخلص من السموم والطفيليات من الأمعاء بشكل دورى.

 

الأهتمام بالأمعاء غاية فى الأهمية لتخليص الجسم من السموم

حيث تستقبل أمعائنا خلال حياتنا ما يصل إلى 40 ألف لتر من السوائل و100 طن من المأكولات مما يؤدي إلى تراكم السموم بها والتي تصل إلى 13 كيلو من السموم المؤذية لأجسامنا على مدار الحياة.

 

ومع المعاناة من الإمساك المستمر يخفق القولون في العمل بشكل صحيح، حيث يؤدي ذلك إلى اضطراب فى الهضم وزيادة الوزن وأمراض الكبده، الكلى والسكري بالإضافة إلى ضعف الشعر والأظافر وغيرها من الأمراض.

الطريقة الطبيعية والفعالة للتخلص من سموم الأمعاء

تناول 3 ملاعق من طحين بذور الكتان ثلاثة أسابيع بشكل يومي مع الكثير من الماء حيث تعد هذه الطريقة هي الأسرع لحرق وتنظيف القولون، ولكن لا تقوموا بها أكثر من مرة في السنة.

 

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