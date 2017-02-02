حقيقة اعتزال الفنانة غادة عبدالرزاق التمثيل وارتداءها الحجاب

انتشرت على مدار الساعات القليلة الماضية أنباء عن قيام الفنانة غادة عبدالرزاق باعتزال الفن وتركها للمجال الفني وقيامها بارتداء الحجاب مثل عدد من الفنانات كان أخرهن الفنانة المعتزلة حنان ترك والتي ارتدت الحجاب وفجأت الجميع باعتزال الفن واكتفاءها بإدارة احد المحلات الخاصة بتصفيف الشعر للمحجبات بمنطقة مصر الجديدة

وقد تم تداول خبر اعتزال غادة عبدالرازق بصورة كبيرة مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيس بوك ولكن سرعان ما قامت غادة بتوضيح الامر بأن هذه الصورة التي تم نشرها كانت خاصة بأحد الأعمال الفنية التي قامت بتقديمها مؤخرا وأنها لم تقدم على تلك الخطوة التي من الممكن ألا تكون مستبعدة جدير بالذكر أن غادة عبدالرزاق من اكثر الفنانات اثارة للجدل خاصة

وقد كانت موقف غادة عبد الرازق من الثورة المصرية التى قامت فى 25 يناير د نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك هو احد اكثر المواقف التى أثارت الجدل حولها بسبب تدعيمها لمبارك ومشاركتها بتظاهرات تؤيده بل وصل الأمر انها قامت بالبكاء على الشاشات التلفزيونية وامام عدسات الكاميرات مما جعل الكثيرون بحالة استياء من هذا الموقف