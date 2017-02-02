أخبار عاجلة

بالصور || شفرة شيطانية لصفحة تحت الأرض تتوعد بتفجيرات جديدة يوم الثلاثاء القادم في تلك المحافظة -
مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين -
ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى -
«تيران وصنافير» معركة تتجدد داخل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان -
فيديو| أمين: «بلاش نعرض صور القتلى.. العالم بيتفرج علينا» -
طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن توريد المستلزمات الطبية -
وزير خارجية السودان: فرضنا تأشيرة على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين -
مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف -
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير

حقيقة اعتزال الفنانة غادة عبدالرزاق التمثيل وارتداءها الحجاب

Google+ Print
حقيقة اعتزال الفنانة غادة عبدالرزاق التمثيل وارتداءها الحجاب حقيقة اعتزال الفنانة غادة عبدالرزاق التمثيل وارتداءها الحجاب

انتشرت على مدار الساعات القليلة الماضية أنباء عن قيام الفنانة غادة عبدالرزاق  باعتزال الفن وتركها للمجال الفني وقيامها بارتداء الحجاب مثل عدد من الفنانات كان أخرهن الفنانة المعتزلة حنان ترك والتي ارتدت الحجاب وفجأت الجميع باعتزال الفن واكتفاءها بإدارة احد المحلات الخاصة بتصفيف الشعر للمحجبات بمنطقة الجديدة

 

وقد تم تداول خبر اعتزال غادة عبدالرازق بصورة كبيرة مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيس بوك ولكن سرعان ما قامت غادة بتوضيح الامر بأن هذه الصورة التي تم نشرها كانت خاصة بأحد الأعمال الفنية التي قامت بتقديمها مؤخرا وأنها لم تقدم على تلك الخطوة التي من الممكن ألا تكون مستبعدة جدير بالذكر أن غادة عبدالرزاق من اكثر الفنانات اثارة للجدل خاصة

 

وقد كانت موقف غادة عبد الرازق من الثورة المصرية التى قامت فى 25 يناير د نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك هو احد اكثر المواقف التى أثارت الجدل حولها بسبب تدعيمها لمبارك ومشاركتها بتظاهرات تؤيده بل وصل الأمر انها قامت بالبكاء على الشاشات التلفزيونية وامام عدسات الكاميرات مما جعل الكثيرون بحالة استياء من هذا الموقف

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب

محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب

"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب

"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب

مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين

مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين

ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى

ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى